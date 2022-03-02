Radamel Falcao'nun sakatlık kabusu!

Galatasaray'dan sezon başında Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao, İspanyol ekibinde de sakatlıkların etkisinden kurtulamadı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Radamel Falcao'nun sakatlık kabusu!
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02 Mart 2022 18:57
Radamel Falcao'nun, Rayo Vallecano'daki kariyeri iyi başlasa da, form grafiği tüm sezona yayılamadı.

12 MAÇTIR SUSKUN KALDI

Rayo Vallecano'da çıktığı ilk 8 maçta 5 kez fileleri havalandıran Falcao, daha sonra ise 12 maçta fileleri havalandıramazken, tıpkı Galatasaray'da olduğu gibi İspanya'da da sakatlıklardan kurtulamadı.

Tecrübeli yıldızın son olarak, Copa del Rey yarı finalindeki Real Betis maçının rövaşında oynayamayacağı açıklandı. Rayo Vallecano Teknik Direktörü Andoni Iraola, yaptığı açıklamada, "Radamel, küçük bir kas sakatlığı yaşadı. İyileşmesini bekleyeceğiz ve iyileşene kadar bizimle olmayacak" dedi.

KASIM'DAN BU YANA GOLÜ YOK!

Vallecano'da son golünü 6 Kasım'da oynanan Real Madrid karşılaşmasında atan 36 yaşındaki yıldız futbolcu, aynı maçta sakatlanarak bir ay takımdan ayrı kaldı. Sakatlığının ardından 12 Aralık'ta Espanyol maçında sahalara geri dönen Kolombiyalı santraforun sakatlığı bu maçta nüksetti. Falcao, 15 gün daha takımdan ayrı kaldı.

SADECE 2 MAÇI TAMAMLADI

Espanyol maçının ardından Vallecano'da şu ana kadar 4 maçta ilk 11'de yer alabilen Falcao, sadece 2 maçta son düdük çalana kadar sahada kalabildi.

36 yaşındaki tecrübeli golcünün, son sakatlığının ardından hafta sonu İspanya Ligi'nde oynanacak Cadiz maçında da sahaya çıkması beklenmiyor.

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