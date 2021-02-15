Radamel Falcao gerçeği ortaya çıktı!

Fatih Terim'in forma vermeye hazırlandığı Radamel Falcao, kar yağışı nedeniyle ağırlaşan ve bozulan zeminde sakatlanır endişesi nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Radamel Falcao gerçeği ortaya çıktı!
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15 Şubat 2021 08:38
Uzun süreli sakatlığının ardından Galatasaray'da bir süre önce takımla çalışmalara başlayan Radamel Falcao'nun Kasımpaşa maçında kadroda yer almadı.

Mücadele kadrosunda yer almaması sonrası Kolombiyalı golcünün gözden çıkarıldığı yönünde yorumlar yapıldı. Ancak iddiaların aksine Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in dün kar yağışı ile bozulan zeminde sakatlık ihtimaline karşılık Falcao'yu maç kadrosuna almadığı öğrenildi.

Alanyaspor maçında kadroda

Sakatlık riski sebebiyle Kasımpaşa maçında kadroda yer almayan Radamel Falcao'nun önümüzdeki hafta oynanacak olan Alanyaspor maçında kulübede yer alması bekleniyor.

40. maçını kaçırdı

Galatasaray'da 31 maça çıkan Falcao'nun, sakatlık problemleri nedeniyle kaçırdığı maç sayısı da 40'a ulaştı. Kolombiyalı yıldız, 31 maçta 16 kez ağları sarstı. 

 


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