Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş açıklaması!

Çaykur Rizespor'un Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, DZFoot ile yaptığı röportajda hem sezonunu değerlendirdi hem de kariyeriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



Geçtiğimiz hafta Alanyaspor'a attığı harika golü değerlendiren Ghezzal, "Bu gol, şu anki fiziksel durumumu gösteriyor. Kendimi çok iyi hissediyorum, eski formumu yakalamaya başladım" dedi.



Sakatlıklar ve ameliyat sonrası toparlanma sürecine değinen tecrübeli oyuncu, "Uzun bir sakatlık süreci geçirdim. Ancak şu an fiziksel ve mental olarak iyi durumdayım. Sahada yapabileceklerimi yeniden gösteriyorum" ifadelerini kullandı.



Beşiktaş'a 2020'de geldiğini hatırlatan Ghezzal, burada geçirdiği süreyi de değerlendirdi:



"İLK SEZONUM BEKLENTİLERİMİ AŞTI"



Beşiktaş'a transfer sürecini de anlatan Ghezzal, "Leicester'dan kiralık olarak geldiğimde bu kadar büyük bir başarıyı beklemiyordum. Yeni bir lig, yeni bir takım ve bilinmezliklerle dolu bir süreçti. Ancak kısa sürede takımla uyum sağladım. Kadromuzda büyük yıldızlardan çok, takım oyunu oynayan isimler vardı. Haftalar geçtikçe birbirimize alıştık ve sonunda şampiyon olduk" dedi.



"BEŞİKTAŞ'TA DAHA SONRASINDA İSTİKRAR SORUNU YAŞADIK"



"Beşiktaş'ta ilk yılım muhteşemdi. 8 gol, 17 asistle şampiyonluğa katkı verdim. Ancak sonrasında kulüp içinde istikrarsızlıklar oldu. Sadece bir buçuk yıl içinde 6 teknik direktör ve 3 başkan değişti. Bu kadar sık değişiklik oyuncular için işleri zorlaştırıyor."



Sezon başında Rizespor'a transfer olan Ghezzal, burada tekrar en yüksek seviyeye çıkmak istediğini söyledi:



"Rizespor'da amacım, sahada en iyi performansımı sergileyerek takımımın başarısına katkı sağlamak. Kulüp olarak ligin üst sıralarında yer almak istiyoruz.



"MİLLİ TAKIMA GERİ DÖNMEK İSTİYORUM"



Son olarak 2022'de Cezayir Milli Takımı formasını giyen Ghezzal, tekrar milli takıma dönmek istediğini belirtti: "Milli takıma geri dönmek benim için çok önemli. Son oynadığım Kamerun maçı bizim için büyük bir hayal kırıklığıydı. O maçın son anlarında Dünya Kupası'nı kaçırdık ve bu, kariyerimde yaşadığım en kötü anlardan biri oldu. O dönem sakatlıklar nedeniyle milli takımda istikrarlı oynayamadım. Ancak şu an kendimi çok iyi hissediyorum ve milli takıma katkı sağlamak istiyorum."



