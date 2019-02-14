Quaresma: ''Sezon sonuna kadar buradayım'

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Şenol Güneş

'in iki maçlık cezası biten Quaresma'yı yarın akşam

Evkur Yeni Malatyaspor

'la oynanacak müsabakanın kadrosuna alacağı belirtildi

Şenol Güneş'in milli takım hocası olarak açıklanması beklenirken tecrübeli teknik adam mesaisinin tamamını Beşiktaş'a harcıyor.Kendisine sormadan direkt Serdal Adalı'ya "Gitmek istiyorum" dediği için kızgın olduğu Quaresma ile bir görüşme yaptı."Kalacaksan tam konsantre ol. Gideceksen idmanlara bile çıkmana gerek yok" resti çekti. Portekizli oyuncu ise "Sezon sonuna kadar buradayım. Şampiyonluk yaşamak istiyorum" dedi.