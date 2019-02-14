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Quaresma: ''Sezon sonuna kadar buradayım"

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, sezon sonuna kadar takımda kalacağını ve şampiyonluk istediğini belirtti.

Quaresma: ''Sezon sonuna kadar buradayım'
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14 Şubat 2019 10:36
Şenol Güneş'in milli takım hocası olarak açıklanması beklenirken tecrübeli teknik adam mesaisinin tamamını Beşiktaş'a harcıyor.

Kendisine sormadan direkt Serdal Adalı'ya "Gitmek istiyorum" dediği için kızgın olduğu Quaresma ile bir görüşme yaptı.

"Kalacaksan tam konsantre ol. Gideceksen idmanlara bile çıkmana gerek yok" resti çekti. Portekizli oyuncu ise "Sezon sonuna kadar buradayım. Şampiyonluk yaşamak istiyorum" dedi.

Bu arada Şenol Güneş'in iki maçlık cezası biten Quaresma'yı yarın akşam Evkur Yeni Malatyaspor'la oynanacak müsabakanın kadrosuna alacağı belirtildi

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