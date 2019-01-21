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Quaresma, Guti'yi 'görmezden' geldi!

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, teknik heyetten Guti ile arasının bozuk olduğunu net bir şekilde gösterdi. İşte yaşananlar..

Kaynak: Sporx.com
Quaresma, Guti'yi 'görmezden' geldi!
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21 Ocak 2019 18:18
Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma'nın siyah-beyazlı takımdan ayrılacağı yönündeki iddialar ciddi şekilde konuşulurken, Portekizli futbolcunun mutsuz olduğu öne sürülmüştü. Bu haberler devam ederken, Quaresma'nın teknik heyette yer alan Guti ile arasında problem olduğu da ortaya çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik heyetinde yer alan Guti, Acarkent'teki Coliseum adlı mekanda vakit geçirirken, Ricardo Quaresma da aynı mekana geldi. Ancak Ricardo Quaresma, Guti'nin yanından geçerek İspanyol çalıştırıcı ile diyalog kurmaması mekanda bulunanların dikkatinden kaçmadı.

Kısa süre Coliseum'da vakit geçiren Quaresma, yine Guti ile selamlaşmadan mekandan ayrıldı.

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