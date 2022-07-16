Quaresma: 'Futbolu bırakmayı düşünmüyorum'

Bir süredir külüp arayan Ricardo Quaresma, futbolu bıraktığı yönündeki söylentilerin ardından açıklamalarda bulundu.



38 yaşındaki Portekizli yıldız yaptığı açıklamada emekliliği henüz düşünmediğini belirterek, "Futbolu bırakmadım, biraz daha devam edeceğim. Fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum. Bacaklarım yürüdüğü ve topu hareket ettirdiğim sürece oynamak istiyorum" açıklamasını yaptı.



Kariyeri boyunca hep önyargılarla karşı karşıya kaldığını belirten Quaresma, "İnsanların bana bakış açısı hep şüpheli oldu. Yeteneklerim konusunda değil diğer yönlerden hep şüphelerle karşılaştım ama her zaman üstesinden geldim. Kariyerimle gurur duyuyorum. Henüz bitirmedim ama bitirmem çok da uzun sürmeyecek. Oynadığım sürece zevk almaya devam edeceğim." açıklamasını yaptı.



2019'da ikinci Beşiktaş kariyeri sona eren Quaresma, Kasımpaşa'da 1 sezon oynadıktan sonra ülkesine dönerek Vitoria Quimaraes'e imza atmıştı. Burada geçirdiği iki sezonun ardından takımdan ayrılmıştı.





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