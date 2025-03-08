PSV, sahasında derin bir 'oh' çekti!

Hollanda Eredivisie'nin 25.hafta maçında PSV, Heerenveen'i konuk etti.
Philips Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
PSV'ye galibiyeti getiren golleri, 40. dakikada Ismael Saibari ile 57. dakikada Guus Til attı. Heerenveen'in tek golünü ise 72. dakikada Levi Smans kaydetti.
PSV, bu galibiyetin ardından ligde 4 maç sonra kazandı.
Bu sonucun ardından PSV, puanını 55'e yükseltti. Heerenveen, 30 puanda kaldı.
Hollanda Eredivisie'nin gelecek haftasında PSV, Waalwijk deplasmanına gidecek. Heerenveen, Heracles'i ağırlayacak.
Philips Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
PSV'ye galibiyeti getiren golleri, 40. dakikada Ismael Saibari ile 57. dakikada Guus Til attı. Heerenveen'in tek golünü ise 72. dakikada Levi Smans kaydetti.
PSV, bu galibiyetin ardından ligde 4 maç sonra kazandı.
Bu sonucun ardından PSV, puanını 55'e yükseltti. Heerenveen, 30 puanda kaldı.
Hollanda Eredivisie'nin gelecek haftasında PSV, Waalwijk deplasmanına gidecek. Heerenveen, Heracles'i ağırlayacak.
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