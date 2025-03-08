PSV, sahasında derin bir 'oh' çekti!

Hollanda Eredivisie'nin 25.hafta maçında PSV, sahasında Heerenveen'i 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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PSV, sahasında derin bir 'oh' çekti!
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08 Mart 2025 23:56
Hollanda Eredivisie'nin 25.hafta maçında PSV, Heerenveen'i konuk etti.

Philips Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

PSV'ye galibiyeti getiren golleri, 40. dakikada Ismael Saibari ile 57. dakikada Guus Til attı. Heerenveen'in tek golünü ise 72. dakikada Levi Smans kaydetti.

PSV, bu galibiyetin ardından ligde 4 maç sonra kazandı.

Bu sonucun ardından PSV, puanını 55'e yükseltti. Heerenveen, 30 puanda kaldı.

Hollanda Eredivisie'nin gelecek haftasında PSV, Waalwijk deplasmanına gidecek. Heerenveen, Heracles'i ağırlayacak.

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