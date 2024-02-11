Hollanda Eredivisie'nin 21. haftasında FC Volendam ile PSV Eindhoven karşı karşıya geldi. Kras Stadion'da oynanan mücadeleyi konuk ekip PSV 5-1'lik skorla kazandı.



FC Volendam, 1. dakikada Jordan Teze'nin kendi kalesine attığı golle öne geçti.



PSV Eindhoven, 13. dakikada Ismael Saibari, 52. dakikada Jerdy Schouten, 73. dakikada Jordan Teze, 79. dakikada Ricardo Pepi ve 85. dakikada Isaac Babadi'nin golleriyle farka koştu.



Bu sonucun ardından lider PSV, puanını 59'a çıkardı. Son 5 maçta 4 kez yenilen FC Volendam ise 12 puanla küme düşme hattında kaldı.



PSV Eindhoven, gelecek hafta Heracles'i ağırlayacak. FC Volendam ise son sıradaki Vitesse Arnhem'e konuk olacak.



