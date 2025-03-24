PSV'de tüberküloz vakası tespit edildi!

Hollanda Ligi ekiplerinden PSV, A Takım oyuncularından bir tanesinde tüberküloz vakası tespit edildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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PSV'de tüberküloz vakası tespit edildi!
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24 Mart 2025 21:50
PSV Eindhoven'ın A takımı oyuncularından birinde aktif tüberküloz vakası tespit edildi. Kulüp ve sağlık yetkilileri, bulaşma riskinin düşük olduğunu belirterek, sürecin titizlikle takip edildiğini açıkladı.

PSV, hastalığa sahip oyuncunun ismini açıklamasında belirtmese de Hollanda basınında çıkan haberlere göre bu futbolcu Lucas Perez. 

İspanyol oyuncu, bu kış transfer döneminde Deportivo tarafından serbest bırakılmış, ardından PSV'ye transfer olmuştu.

PSV ile 3 maça çıkan ve 24 dakika süre alan 36 yaşındaki oyuncu, skor katkısı üretemedi.
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