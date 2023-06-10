PSV'de Peter Bosz dönemi

PSV'de sürpriz bir kararla teknik direktörlükten ayrılan Ruud van Nistelrooy'un yerine Peter Bosz'un takıma katıldığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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PSV'de Peter Bosz dönemi
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10 Haziran 2023 14:14
Hollanda Ligi'nde sezonu 2. bitirmesine rağmen sürpriz biir kararla takımdan ayrılan Ruud van Nistelrooy'un yerine 2026'ya kadar takımın başına Peter Bosz getirildiği iddia edildi.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak ve ligde şampiyonluğu hedefleyen PSV Eindhoven yapılan istişareler sonucunda takımı gelecek sezondan itibaren Peter Bosz'a emanet etmek istiyor. Hollanda basınına göre deneyimli hocayla 2026 yılına kadar sözleşme imzalanacak.

BÜYÜK TAKIMLARI YÖNETTİ

Feyenord, Ajax, Dortmund ve Bayer Leverkusen gibi takımlarda teknik direktörlük yapmış olan Hollandalı teknik adam en son Olympik Lyon'da çalıştı. Olympik Lyon takımının başında 58 maça çıkan Bosz maç başına 1.67 puan ortalaması tutturmuştu.

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