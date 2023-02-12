PSV 6 golle kazanmayı bildi

Hollanda 1. Ligi'nin 21. haftasında PSV, sahasında Groningen'i 6-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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PSV 6 golle kazanmayı bildi
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12 Şubat 2023 00:18
Hollanda 1. Ligi'nin 21. haftasında PSV, sahasında Groningen'i ağırladı.

Philips Stadı'nda oynanan karşılaşmayı PSV 6-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

Karşılaşmada PSV'ye galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Luuk de Jong, 46. dakikada Xavi Simons, 69. dakikada Braithwaite, 73. dakikada Bakayoko, 84. dakikada Fabio Silva ile 88. dakikada Til kaydetti.

Bu sonuçla PSV 42 puana yükselerek zirve takibini sürdürdü. Groningen ise 13 puanla son sırada kaldı.

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