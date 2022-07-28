PSG'nin yıldızı Neymar'a hapis şoku!

Paris Saint Germain'in yıldızı Neymar'a Brezilya'dan şoke eden bir haber geldi.



İspanyol basınına göre; Brezilyalı oyuncunun, 2013 yılında Santos'tan Barcelona'ya transfer olduğu sırada yapmış olduğu yolsuzluk sebebiyle davalık olduğu belirtildi.



30 yaşındaki yıldız futbolcunun 17 Ekim'de hakim karşısına çıkacağı ve yolsuzlukla suçlanan Neymar'ın 2 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacağı belirtildi.



Neymar'ın Barcelona'ya transferinde yolsuzluk olduğunu belirten Brezilya yatırım şirketi DIS, Davacı sıfatıyla mahkemeye katılıyor. Neymar'ın transfer haklarının bir kısmına sahip olan şirket, oyuncu için talep ettikleri hapis cezasının yanı sıra İspanyol devi Barcelona'dan da 150 milyon Euro tazminat talep ediyor.



DIS NEDEN DAVA AÇTI?



Neymar'ın Santos'tan transferi sırasında Barcelona'nın oyuncu için verdiği bonservis bedelini gizlediği öne sürüldü. İspanyol devinin oyuncunun resmi bonservisini 57.1 milyon Euro olarak gösterse de gerçekte 83.3 milyon Euro olduğu iddia edildi.



Mahkemenin 17 Ekim'de Brezilyalı yıldız için ne karar vereceği merak konusu.





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