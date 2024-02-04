PSG, Mbappe'nin alternatifini belirledi

Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe'nin sezon sonunda muhtemel ayrılığı sonrası Milan forması giyen Rafael Leao'yu kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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PSG, Mbappe'nin alternatifini belirledi
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04 Şubat 2024 14:31
Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'nin olası ayrılığına karşı yerini doldurmaya yönelik arayışına başladı.

ESPN'in haberine göre; PSG, Kylian Mbappe'nin boşluğunu Milan forması giyen Portekizli yıldız isim Rafael Leao ile doldurmak istiyor.

Haberde, Leao'yu 2018 yılında Fransız ekibi Lille'e transfer eden sportif direktör Luis Campos'un şu anda PSG'de görev yaptığı ve Leao'nun takıma katılabilmesi adına önemli bir şans olacağı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Milan ile bu sezon 27 maça çıkan Leao, 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 90 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki oyuncunun Milan ile 2028 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

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