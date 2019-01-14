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"PSG ile anlaşın" dedi, Beşiktaş düğmeye bastı

Beşiktaş yönetiminin Ryan Babel'den gelecek 2 milyon Euro ile kiralamayı düşündüğü Kamerunlu oyuncu Eric Maxim Choupo Moting, "Takımımla anlaşırsanız gelirim" dedi. Marco Pjaca ve Emre Kılınç ise listedeki diğer isimler.

Kaynak: Sabah
'PSG ile anlaşın' dedi, Beşiktaş düğmeye bastı
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14 Ocak 2019 08:26
Beşiktaş'ın, sözleşme yenileme teklifini geri çeviren Babel, Fulham'la anlaştı. Bunun üzerine Fulham ile pazarlıklara başlayan Kartal, 2 milyon Euro karşılığı bu transfere onay verdi. Premier Lig'de 19. sırada bulanan Fulham, Hollandalı oyuncuyu 6 aylığına kiralayacak. İngiliz ekibi kümede kalırsa Babel'in kontratını uzatacak.

Hollandalı futbolcunun gitme ihtimali üzerine Choupo Moting'i listesine dahil eden Beşiktaş, ayrılığın resmileşmesi sonrası harekete geçti. Siyah-beyazlılar, "Takımımla anlaşırsanız gelirim" diyen 29 yaşındaki Kamerunlu yıldız için kulübü PSG'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Babel'in yerine düşünülen diğer adaylar ise kiralık olarak Fiorentina'nın formasını giyen ancak ayrılmak isteyen Juventus oyuncusu Marco Pjaca ile Sivassporlu Emre Kılınç.



Beşiktaş Transfer Komitesi Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Haber Global'e konu hakkında açıklamalarda bulundu

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na Choupo-Moting'in Beşiktaş'a gelmeyi istediği konusundaki iddialar sorulurken, "Choupo-Moting de istiyordur, Beşiktaş'a gelmeyi herkes ister. Ama dediğim gibi önce satılacak oyunculara bakıyoruz. Hedef rakamı tutturduktan sonra bakacağız. Belki daha da yıldız bir isim gelecek" açıklamasını yaptı

 

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