PSG, Gonçalo Ramos'un bonservisini aldı

Paris Saint-Germain sezon başında Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Portekizli santrfor Gonçalo Ramos'un bonservisini aldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Paris Saint-Germain, Benfica'ya 65 milyon euro bonservis ve 15 milyon euro'luk bonuslarla beraber toplamda 80 milyon euro ödeyecek.
15 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla 15 resmi maçta süre bulan Gonçalo Ramos bu karşılaşmalarda 2gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Paris Saint-Germain, Benfica'ya 65 milyon euro bonservis ve 15 milyon euro'luk bonuslarla beraber toplamda 80 milyon euro ödeyecek.
15 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla 15 resmi maçta süre bulan Gonçalo Ramos bu karşılaşmalarda 2gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.
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