PSG, Gonçalo Ramos'un bonservisini aldı

Paris Saint-Germain sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Gonçalo Ramos'un bonservisini aldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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PSG, Gonçalo Ramos'un bonservisini aldı
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22 Kasım 2023 21:17
Paris Saint-Germain sezon başında Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Portekizli santrfor Gonçalo Ramos'un bonservisini aldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Paris Saint-Germain, Benfica'ya 65 milyon euro bonservis ve 15 milyon euro'luk bonuslarla beraber toplamda 80 milyon euro ödeyecek.

15 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla 15 resmi maçta süre bulan Gonçalo Ramos bu karşılaşmalarda 2gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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