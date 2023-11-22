PSG, Gonçalo Ramos'un bonservisini aldı

Paris Saint-Germain sezon başında Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Portekizli santrfor Gonçalo Ramos'un bonservisini aldığını açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre Paris Saint-Germain, Benfica'ya 65 milyon euro bonservis ve 15 milyon euro'luk bonuslarla beraber toplamda 80 milyon euro ödeyecek.



15 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla 15 resmi maçta süre bulan Gonçalo Ramos bu karşılaşmalarda 2gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU