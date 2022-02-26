PSG'den N'Golo Kante girişimi!

Fransa Ligue 1 devi Paris Saint Germain, Chelsea'nin yıldız orta saha oyuncusu Ngolo Kante için girişimlere başlayacağı ifade edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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PSG'den N'Golo Kante girişimi!
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26 Şubat 2022 16:18
Chelsea'nin Fransız yıldızı N'golo Kante için flaş bir iddia gündeme geldi.

Daily Telegraph'ın haberine göre Paris Saint Germain'in N'golo Kante için girişimlere başlayacağı belirtildi.

Haberde orta sahasını güçlendirmek isteyen Paris ekibinin, yaz transfer döneminde Chelsea'nin kapısını çalacağı ifade edildi.

30 yaşındaki oyuncunun Chelsea ile sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyor.

Yıldız oyuncu bu sezon İngiliz ekibiyle çıktığı 23 maçta, 2 gol ve 3 asist yapma başarısı gösterdi.

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