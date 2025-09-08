PSG'den Comolli'ye telefonda Kolo Muani tepkisi!

31 Ağustos'ta yaz transfer döneminin son saatlerinde Juventus'un yaptığı bir hamle, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'yi adeta çileden çıkardı. Sebep ise Fransız kulübünün forveti Kolo Muani'nin transferindeki hayal kırıklığı oldu.Juventus, uzun süre PSG ile oyuncunun transferi için görüşmeler yürütmüş ve anlaşmaya yakın görünmüştü.Ancak Paris ekibi son anda fiyatı artırınca, Torino temsilcisi karar değiştirerek Loïs Openda'yı kadrosuna kattı. PSG'nin gözden çıkardığı Kolo Muani ise sürpriz şekilde Tottenham'a transfer oldu.Bu gelişme üzerine Al-Khelaifi, Juventus'un genel direktörü Damien Comolli'yi telefonla arayarak sert ifadeler kullandı. Sport Zone'un haberine göre PSG Başkanı, Comolli'ye şu sözleri söyledi: