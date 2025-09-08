08 Eylül
Cebelitarık-Faroe Adaları
0-1
08 Eylül
Hırvatistan-Karadağ
4-0
08 Eylül
Kosova-İsveç
2-0
08 Eylül
İsviçre-Slovenya
3-0
08 Eylül
Beyaz Rusya-İskoçya
0-2
08 Eylül
Yunanistan-Danimarka
0-3
08 Eylül
İsrail-İtalya
4-5
08 Eylül
Zambia-Fas
0-2
08 Eylül
Mozambik-Bostvana
2-0
08 Eylül
Ekvator Ginesi-Tunus
0-1
08 Eylül
Madagaskar-Çad
3-1
08 Eylül
Malavi-Liberya
2-2
08 Eylül
Uganda-Somali
2-0
08 Eylül
Gana-Mali
1-0

PSG'den Comolli'ye telefonda Kolo Muani tepkisi!

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Juventus'un Kolo Muani transferindeki tavrı yüzünden İtalyan ekibin sportif direktörü Damien Comolli'ye telefonda sert tepki verdi.

calendar 08 Eylül 2025 22:55
31 Ağustos'ta yaz transfer döneminin son saatlerinde Juventus'un yaptığı bir hamle, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'yi adeta çileden çıkardı. Sebep ise Fransız kulübünün forveti Kolo Muani'nin transferindeki hayal kırıklığı oldu.

Juventus, uzun süre PSG ile oyuncunun transferi için görüşmeler yürütmüş ve anlaşmaya yakın görünmüştü.

Ancak Paris ekibi son anda fiyatı artırınca, Torino temsilcisi karar değiştirerek Loïs Openda'yı kadrosuna kattı. PSG'nin gözden çıkardığı Kolo Muani ise sürpriz şekilde Tottenham'a transfer oldu.

Bu gelişme üzerine Al-Khelaifi, Juventus'un genel direktörü Damien Comolli'yi telefonla arayarak sert ifadeler kullandı. Sport Zone'un haberine göre PSG Başkanı, Comolli'ye şu sözleri söyledi:


"Bizi haftalardır kandırıyorsun. Ama artık bitti, bu savaşı benimle kazanamayacaksın. Kullandığın yöntemleri aklımda tutacağım. Bunu asla unutmayacağım."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
