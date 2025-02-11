PSG, Brest'i 3 golle geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Eleme Turu ilk maçında Paris Saint Germain, Brest'i deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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PSG, Brest'i 3 golle geçti
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11 Şubat 2025 22:41
UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Turu Play-off ilk maçında Paris Saint Germain ile Brest karşı karşıya geldi.

Stade du Roudourou'da oynanan maçta PSG, Brest'i 3-0'lık skorla mağlup etti.

PSG'nin gollerini 21. dakikada Vitinha, 45. ve 66. dakikalarda Ousmane Dembele kaydetti.

RÖVANŞ 19 ŞUBAT'TA

Bu sonuçla birlikte PSG, son 16 turu için büyük bir avantaj elde etti. 

PSG ile Brest, 19 Şubat Çarşamba günü rövanş maçı için sahada olacak. 

Şampiyonlar Ligi'nde Brest-PSG eşleşmesinin kazananı, Liverpool veya Barcelona ile eşleşecek.


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