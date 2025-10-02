01 Ekim
Qarabag FK-Kopenhag
2-0
01 Ekim
Union St.Gilloise-Newcastle
0-4
01 Ekim
SSC Napoli-Sporting CP
2-1
01 Ekim
Villarreal-Juventus
2-2
01 Ekim
Arsenal-Olympiakos
2-0
01 Ekim
Leverkusen-PSV Eindhoven
1-1
01 Ekim
AS Monaco-M.City
2-2
01 Ekim
B. Dortmund-Athletic Bilbao
4-1
01 Ekim
Barcelona-PSG
1-2

PSG, Barcelona'yı son dakikada yıktı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında PSG, deplasmanda Barcelona'yı 2-1 mağlup etti.

calendar 01 Ekim 2025 23:54 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2025 00:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
PSG, Barcelona'yı son dakikada yıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Barcelona, sahasında PSG'yi konuk etti.

İspanya'da oynanan mücadeleyi konuk ekip PSG, 2-1 kazandı.

Karşılaşmada Barcelona, 19. dakikada Ferran Torres'in attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gole konuk ekip PSG'den cevap 38. dakikada Senny Mayulu ile geldi ve devreye 1-1'lik eşitlikle girildi.

Mücadelenin ikinci yarısı uzun süre sessiz geçerken PSG adına sahneye 90. dakikada Gonçalo Ramos çıktı ve PSG karşılaşmayı 2-1 kazandı.

BARCELONA'DAN REKOR

Barcelona, PSG karşısında bulduğu golle üst üste 45. maçında da gol atmayı başararak kulüp tarihinin en uzun gol serisi rekorunu kırdı.

Daha önceki rekor, 1942-1944 yılları arasında kaydedilen 44 maçlık seriye aitti.

Bu sonuçla birlikte PSG, yeni sezona 2'de 2 ile başladı. Barcelona ise ilk yenilgisini yaşadı.

Devler Ligi'nin 3. haftasında Barcelona, Olympiacos'u konuk edecek. PSG, Leverkusen deplasmanında olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Villarreal: 2 - Juventus: 2
Karabağ: 2 - Kopenhag: 0
Union Saint-Gilloise: 0 - Newcastle United: 4
Napoli: 2 - Sporting: 1
Arsenal: 2 - Olympiakos: 0
Borussia Dortmund: 4 - Athletic Bilbao: 1
Bayer Leverkusen: 1 - PSV Eindhoven: 1
Villarreal: 2 - Juventus: 2
Monaco: 2 - Manchester City: 2
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.