UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Barcelona, sahasında PSG'yi konuk etti.İspanya'da oynanan mücadeleyi konuk ekip PSG, 2-1 kazandı.Karşılaşmada Barcelona, 19. dakikadaattığı golle 1-0 öne geçti. Bu gole konuk ekip PSG'den cevap 38. dakikadaile geldi ve devreye 1-1'lik eşitlikle girildi.Mücadelenin ikinci yarısı uzun süre sessiz geçerken PSG adına sahneye 90. dakikadaçıktı ve PSG karşılaşmayı 2-1 kazandı.Barcelona, PSG karşısında bulduğu golle üst üste 45. maçında da gol atmayı başararak kulüp tarihinin en uzun gol serisi rekorunu kırdı.Daha önceki rekor, 1942-1944 yılları arasında kaydedilen 44 maçlık seriye aitti.Bu sonuçla birlikte PSG, yeni sezona 2'de 2 ile başladı. Barcelona ise ilk yenilgisini yaşadı.Devler Ligi'nin 3. haftasında Barcelona, Olympiacos'u konuk edecek. PSG, Leverkusen deplasmanında olacak.Villarreal: 2 - Juventus: 2Karabağ: 2 - Kopenhag: 0Union Saint-Gilloise: 0 - Newcastle United: 4Napoli: 2 - Sporting: 1Arsenal: 2 - Olympiakos: 0Borussia Dortmund: 4 - Athletic Bilbao: 1Bayer Leverkusen: 1 - PSV Eindhoven: 1Villarreal: 2 - Juventus: 2Monaco: 2 - Manchester City: 2