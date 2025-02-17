Przemyslaw Frankowski: "Galatasaray'da oynadığım için çok mutluyum"

Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da ilk maçına çıkan ve asist yapan Przemyslaw Frankowski, maçın ardından açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Przemyslaw Frankowski: 'Galatasaray'da oynadığım için çok mutluyum'
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17 Şubat 2025 22:25
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Galatasaray'da ilk maçına çıkan ve asist yapan Przemyslaw Frankowski, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MUTLUYUM" 

Çok mutlu olduğun söyleyen Frankowski, "Galatasaray'da ilk maçımı oynadım, çok mutluyum. Çok heyecanlıydım. Dünyanın en büyük takımlarından bir tanesinde oynadığım için çok mutluyum." dedi.

"NEDEN HEP SARI-KIRMIZI, BİLMİYORUM"

Lens'te de sarı-kırmızı forma giyen29 yaşındaki futbolcu, "Neden hep sarı-kırmızı formalı takımlarda oynadığımı bilmiyorum. Galatasaray olduğu için çok mutluyum, renklerden çok buna odaklanıyorum." ifadelerini kullandı.
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