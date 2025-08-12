12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
5-1
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
5-0
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
5-2
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
2-1
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
2-0
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
3-2
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
3-0
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
4-4
12 Ağustos
Benfica-Nice
2-0
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
1-1
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
6-5
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
3-0

Przemyslaw Frankowski'den Galatasaray itirafı!

Galatasaray'dan Rennes'e giden Przemyslaw Frankowski, sarı-kırmızılılardaki dönemiyle ilgili itirafta bulundu.

Przemyslaw Frankowski'den Galatasaray itirafı!
Galatasaray'dan Rennes'e giden Przemyslaw Frankowski, sarı-kırmızılılara transfer süreciyle ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray'a geçen sezonun devre arasında Lens'ten transfer edilen Polonyalı futbolcu, "Galatasaray'a transferimden önce teknik direktör Okan Buruk ile konuştum ve bana sistemi anlattı. Lens'te olduğu gibi 3-4-3 oynamamız gerekiyordu ancak daha sonra 4-4-2'ye geçtik ve ben sağ bek oynadım. Hoca sistemi değiştirmedi ve benim için biraz zordu ancak iki kupayı da kazandık." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da 15 maçta süre bulan 30 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.


Galatasaray'a transferinin ardından sezonu sarı-kırmızılılarda tamamlayan Frankowski, yaz transfer dönemiyle birlikte satın alma opsiyonuyla Rennes'e transfer oldu.

  
