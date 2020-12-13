Premier Lig'de 90 yıl sonra bir ilk gerçekleşti

Premier Lig'de Southampton'a mağlup olan Sheffield, olumsuz bir rekorla tarihe geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Premier Lig'de 90 yıl sonra bir ilk gerçekleşti
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13 Aralık 2020 18:50
Premier Lig'de bu sezon galibiyet alamayan Sheffield United tarihe geçti.

Son olarak Southampton'a 3-0 kaybeden Sheffield ekibi, 12 hafta sonunda tek puanını sadece Fulham maçındaki beraberlikle alabildi.

90 SENE SONRA İLK

Sheffield böylelikle, İngiltere'de 1930/1931 sezonundan beri, yakalanan en düşük puana ulaşmış oldu.

En son Manchester United, 90 sene önce 12 maç sonunda 0 puanda kalmıştı.



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