Premier Lig kulüpleri Galatasaray'ın peşinde!

Galatasaray , Avrupa arenasındaki başarılı performansının ardından Premier Lig kulüplerinin yakın markajına girdi.

Şampiyonlar Ligi maçlarında özel analizlere konu olan Sarı-Kırmızılı oyuncular, artık Süper Lig karşılaşmalarında da scout ekipleri tarafından izleniyor.

Özellikle West Ham United ve Nottingham Forest kulüpleri, son haftalarda Aslantepe'de oynanan maçlara özel temsilciler göndererek Galatasaraylı futbolcuları yerinde takip etmeye başladı.

BARIŞ ALPER VE YUNUS AKGÜN RADAR ALTINDA

Galatasaray'ın genç yıldızları Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün, İngiliz kulüplerinin dikkatini çeken isimlerin başında geliyor.

Her iki oyuncunun da hızı, pres gücü ve çok yönlü oyun yapısı Premier Lig takımlarının ilgisini cezbetmiş durumda.

SINGO'YA YOĞUN İLGİ

Sakatlığını atlatmak üzere olan sağ bek Wilfried Singo da Avrupa kulüplerinin izleme listesinde.

Fildişi Sahilli oyuncunun fizik gücü ve savunma özellikleri, özellikle İtalyan ve Alman scoutların raporlarına girdi.

OSIMHEN FAKTÖRÜ

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Victor Osimhen ise hem saha içi performansı hem de potansiyel etkisiyle Avrupa basınında sık sık yer buluyor.

Nijeryalı yıldızın, ülkesi vatandaşı Lookman ve Barış Alper ile olan bağlantısı da İngiliz ekiplerinin ilgisini artırıyor.