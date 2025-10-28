28 Ekim
Kepezspor-Sivasspor
1-3
28 Ekim
Aliağa Futbol-Serik Belediyespor
4-3
28 Ekim
Fatsa Belediyespor-Vanspor FK
9-10
28 Ekim
Kahramanmaraşspor-Ümraniye
4-0
28 Ekim
52 Orduspor-Sarıyer
0-2
28 Ekim
Sakaryaspor-İnegölspor
4-0
28 Ekim
Kayserispor-Niğde BS
1-0
29 Ekim
Isparta 32 SK-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
12:00
28 Ekim
Ourense-Real Oviedo
4-2UZS

Premier Lig kulüpleri Galatasaray'ın peşinde!

Şampiyonlar Ligi performanslarıyla Avrupa'nın radarına giren Galatasaraylı futbolcular, artık Süper Lig maçlarında da yakın takibe alındı.

28 Ekim 2025 09:29
Galatasaray, Avrupa arenasındaki başarılı performansının ardından Premier Lig kulüplerinin yakın markajına girdi.
 
Şampiyonlar Ligi maçlarında özel analizlere konu olan Sarı-Kırmızılı oyuncular, artık Süper Lig karşılaşmalarında da scout ekipleri tarafından izleniyor.
 
Özellikle West Ham United ve Nottingham Forest kulüpleri, son haftalarda Aslantepe'de oynanan maçlara özel temsilciler göndererek Galatasaraylı futbolcuları yerinde takip etmeye başladı.
 
 
BARIŞ ALPER VE YUNUS AKGÜN RADAR ALTINDA
 
Galatasaray'ın genç yıldızları Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün, İngiliz kulüplerinin dikkatini çeken isimlerin başında geliyor.
 
Her iki oyuncunun da hızı, pres gücü ve çok yönlü oyun yapısı Premier Lig takımlarının ilgisini cezbetmiş durumda.
 
 
SINGO'YA YOĞUN İLGİ
 
Sakatlığını atlatmak üzere olan sağ bek Wilfried Singo da Avrupa kulüplerinin izleme listesinde.
 
Fildişi Sahilli oyuncunun fizik gücü ve savunma özellikleri, özellikle İtalyan ve Alman scoutların raporlarına girdi.
 
 
OSIMHEN FAKTÖRÜ
 
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Victor Osimhen ise hem saha içi performansı hem de potansiyel etkisiyle Avrupa basınında sık sık yer buluyor.
 
Nijeryalı yıldızın, ülkesi vatandaşı Lookman ve Barış Alper ile olan bağlantısı da İngiliz ekiplerinin ilgisini artırıyor.
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
