Premier Lig hakemleri ne kadar kazanıyor?

Premier Lig'de görev yapan hakemlerin yıllık maaşları belli oldu. Maç başı ücretler ve performans primleriyle birlikte hakemlerin ortalama yıllık kazancı 170.000 ila 180.000 sterlin arasında değişirken, en üst seviyedeki hakemlerin yıllık geliri 250.000 sterline ulaşıyor.



Hakem Şefi Howard Webb'in, 72 EFL kulübüyle yaptığı toplantıda paylaştığı verilere göre, Profesyonel Oyun Hakemleri Ltd (PGMOL) tarafından yapılan emeklilik ve sigorta katkılarıyla birlikte toplam ortalama maliyet 240.000 sterline çıkıyor.



PRİM VE MAÇ ÜCRETİYLE KATLANIYOR



Hakemlerin temel maaşları deneyim ve kıdeme göre belirleniyor. Bu maaş 72.000 ile 148.000 sterlin arasında değişirken, üstüne eklenen prim ve maç ücretleriyle kazançlar daha da artıyor.



Özellikle Anthony Taylor ve Michael Oliver gibi üst düzey hakemler, UEFA ve FIFA maçlarından aldıkları ek ödemelerle birlikte yılda 250.000 sterline kadar kazanabiliyor.



