Premier Lig devleri Frimpong'un peşinde

Premier Lig ekipleri Arsenal, Liverpool ve Manchester United, Bayer Leverkusen forması giyen Jeremie Frimpong'u kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Premier Lig devleri Frimpong'un peşinde
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10 Nisan 2024 21:43
Bayer Leverkusen'de gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki yıldız Jeremie Frimpong'a talipler artıyor.

Football Insider'ın haberine göre; Premier Lig ekipleri Arsenal, Liverpool ve Manchester United, Bayer Leverkusen'de harikalar yaratan Jeremie Frimpong'u yeni sezonda kadrosuna katmak istiyor.

Serbest kalma maddesi 35 milyon euro olan oyuncu için 3 kulübün de transferde çok istekli olduğu aktarıldı. 

LIVERPOOL PLANINI YAPTI 

Haberde, Liverpool'un transferi gerçekleştirmesi durumunda Frimpong'u Arnold'ın yerine takviye yapmayı düşündüğü de belirtildi. 

SEZON PERFORMANSI 

Leverkusen ile bu sezon 36 maça çıkan Hollandalı yıldız, 12 gol ve 11 asistlik performans sergiledi. 

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