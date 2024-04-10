Premier Lig devleri Frimpong'un peşinde

Bayer Leverkusen'de gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki yıldız Jeremie Frimpong'a talipler artıyor.



Football Insider'ın haberine göre; Premier Lig ekipleri Arsenal, Liverpool ve Manchester United, Bayer Leverkusen'de harikalar yaratan Jeremie Frimpong'u yeni sezonda kadrosuna katmak istiyor.



Serbest kalma maddesi 35 milyon euro olan oyuncu için 3 kulübün de transferde çok istekli olduğu aktarıldı.



LIVERPOOL PLANINI YAPTI



Haberde, Liverpool'un transferi gerçekleştirmesi durumunda Frimpong'u Arnold'ın yerine takviye yapmayı düşündüğü de belirtildi.



SEZON PERFORMANSI



Leverkusen ile bu sezon 36 maça çıkan Hollandalı yıldız, 12 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.





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