Premier Lig'den düşen ilk takım: Sheffield United

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Newcastle United ile Sheffield United karşı karşıya geldi. St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Newcastle 5-1'lik skorla kazandı ve konuk ekip Sheffield United bu sonuçla küme düştü.



Sheffield United, 5. dakikada Anel Ahmedhodzic'in golüyle öne geçti. Newcastle, 26. dakikada Alexander Isak'ın golüyle eşitliği sağladı ve devreye 1-1'lik skorla gidildi.



İkinci yarıya fırtına gibi başlayan Newcastle, 54. dakikada Bruno Guimaraes, 61. dakikada penaltıdan Alexander Isak, 65. dakikada Ben Osborn'un kendi kalesine ve 72. dakikada Callum Wilson'ın golleriyle 3 puanı aldı.



Premier Lig'e bu sezon yükselen Sheffield United, 16 puanda kaldı ve bitime 3 hafta kala Premier Lig'den düşmesi kesinleşti.



Newcastle United ise puanını 54'e yükselterek 7. sıradaki yerini korudu ve UEFA Avrupa Konferans Ligi bileti için 1 puan üstündeki Manchester United'ı takibini sürdürdü.



Sheffield United, gelecek hafta Nottingham Forest'ı ağırlayacak. Newcastle ise Burnley deplasmanına gidecek.





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