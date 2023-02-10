Premier Lig'den depremzedelere 22.7 milyon liralık destek

İngiltere Premier Lig yönetimi, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen deprem felaketi için 1 milyon sterlin bağışta bulunulacağını duyurdu. Bu hafta oynanacak maçlar öncesinde de saygı duruşu yapılacağı ve futbolcuların da siyah kol bandı takacağı belirtildi.

, Fotoğraf; EPA
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Premier Lig'den depremzedelere 22.7 milyon liralık destek
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10 Şubat 2023 22:14
Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 şiddetlerinde gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyaları sürüyor.

İngiltere Premier Lig yönetimi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Türkiye'de ve Suriye'de depremzedelere destek için 1 milyon sterlin (22.7 milyon Lira) bağışta bulunacağını duyurdu.

Açıklamada olaylardan dolayı üzgün olduklarını belirtirken, bu hafta Premier Lig'de oynanacak maçlar öncesinde saygı duruşu yapılacağı ve futbolcuların da siyah kol bandı ile sahaya çıkacağı ifade edildi.

Duyuruda ayrıca taraftarların destekte olması için de çağrıda bulunuldu.

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