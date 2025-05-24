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Premier Lig'de sezonun en iyisi Salah

Liverpool forması giyen Muhammed Salah, Premier Lig'de sezonun oyuncusu seçildi.

calendar 24 Mayıs 2025 19:29
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Premier Lig'de sezonun en iyisi Salah
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İngiltere 1. Futbol Ligi'nde (Premier Lig) Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, "sezonun oyuncusu" seçildi.

Liverpool formasıyla sezonu 28 gol, 18 asistle tamamlayan 32 yaşındaki tecrübeli isim, Premier Lig tarihinde bu ödülü birden fazla kez alan 5. oyuncu oldu.

Salah, sezonun oyuncusu ödülünü 2017-18'de de kazandı.

Premier Lig'de 185 gole ulaşan Salah, ligde en çok gol atanlar listesinde Alan Shearer (260), Harry Kane (213), Wayne Rooney (208) ve Andy Cole'un (187) ardından 5. sırada bulunuyor.


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