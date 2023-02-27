Lazio forması giyen orta saha oyuncusu Sergej Milinkovic-Savic, İngiliz ekiplerini peşinden koştuturuyor.



İtalyan basınında yer alan habere göre, Arsenal, Newcastle United ve West Ham United, oyuncunun menajeri Mateja Kezman ile temasa geçti.



Premier Lig temsilcilerinin, Sırp orta saha oyuncusu için 40 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu aktarıldı.



Savic'in Lazio ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Lazio'da 30 maçta 6 gol atıp, 8 asist yaptı.





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