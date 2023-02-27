Premier Lig'de Milinkovic Savic savaşı

Arsenal, Newcastle United ve West Ham United, Lazio forması giyen Sergej Milinkovic-Savic ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Premier Lig'de Milinkovic Savic savaşı
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27 Şubat 2023 21:30
Lazio forması giyen orta saha oyuncusu Sergej Milinkovic-Savic, İngiliz ekiplerini peşinden koştuturuyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Arsenal, Newcastle United ve West Ham United, oyuncunun menajeri Mateja Kezman ile temasa geçti.

Premier Lig temsilcilerinin, Sırp orta saha oyuncusu için 40 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu aktarıldı.

Savic'in Lazio ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Lazio'da 30 maçta 6 gol atıp, 8 asist yaptı.

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