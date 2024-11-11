Potanın Perileri, 11. kez Avrupa Şampiyonası'na katılacak

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki 4. maçında konuk olduğu Slovakya'yı 65-50 mağlup eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, grup liderliğini garantileyerek 11. kez Avrupa Şampiyonası biletini aldı.



Gopass Arena'da Slovakya ile oynadığı müsabakayı 65-50 kazanan milli takım, İzlanda'nın Romanya'yı 77-73 yenmesiyle grup mücadelesinin bitimine iki maç kala liderliğini garantiledi.



Milliler, Slovakya deplasmanında aldığı galibiyetle 11. kez Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.



- Milli takımın eleme grubundaki performansı



A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda çıktığı 4 maçı da kazanarak önemli bir başarıya imza attı.



Gruptaki ilk maçında konuk ettiği Slovakya'yı 75-40 yenen milli takım, İzlanda'yı deplasmanda 72-65, sahasında da Romanya'yı 101-54 mağlup etti. Son olarak ikinci kez Slovakya ile karşılaşan ay-yıldızlı ekip, bu müsabakadan da 65-50 galip ayrıldı ve F Grubu'nda liderliğini namağlup bir şekilde sürdürmeye devam etti.



- A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası performansı



Bugüne kadar Avrupa Şampiyonası'na 10 kez katılan A Milli Kadın Basketbol Takımı, bu turnuvada birer kez gümüş ve bronz madalya kazandı.



Polonya'da 2011 yılında düzenlenen şampiyonanın finalinde Rusya'ya 59-42 mağlup olan milli takım, organizasyonu ikinci olarak tamamlamıştı. Fransa'da düzenlenen 2013 Avrupa Şampiyonası'nın üçüncülük maçında Sırbistan'ı 92-71 mağlup eden ay-yıldızlılar, turnuvadan bronz madalya ile ayrılmıştı.



