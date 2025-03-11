Boston Celtics'in yıldız oyuncusu Kristaps Porzingis, 26 Şubat'tan bu yana tanımlanamayan bir hastalık sebebiyle forma giyemiyor.



Letonyalı oyuncu, Pazartesi günü oynanan Celtics-Jazz karşılaşmasını da kaçırarak üst üste altıncı maçında takımını yalnız bıraktı.



"Henüz tam olarak teşhis edilemeyen bir viral hastalıkla mücadele ediyorum," diyen Porzingis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İyileşme sürecindeyim ve her geçen gün daha iyi hissediyorum. Ancak takıma tam kapasiteyle yardımcı olabilmek için güç kazanmaya devam etmem gerekiyor. Destekleriniz için teşekkür ederim ve umarım en kısa sürede sağlıklı bir şekilde geri dönerim," ifadelerini kullandı.



Porzingis, geçtiğimiz sezon NBA Finalleri sırasında bileğindeki nadir görülen bir tendon sakatlığı nedeniyle yaz aylarında ameliyat olmuş ve sezonun ilk ayını kaçırmıştı.



