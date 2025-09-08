08 Eylül
İsrail-İtalya
21:45
08 Eylül
Cebelitarık-Faroe Adaları
21:45
08 Eylül
Hırvatistan-Karadağ
21:45
08 Eylül
Yunanistan-Danimarka
21:45
08 Eylül
Kosova-İsveç
21:45
08 Eylül
İsviçre-Slovenya
21:45
08 Eylül
Beyaz Rusya-İskoçya
21:45
08 Eylül
Ekvator Ginesi-Tunus
16:00
08 Eylül
Zambia-Fas
16:00
08 Eylül
Mozambik-Bostvana
16:00
08 Eylül
Madagaskar-Çad
19:00
08 Eylül
Malavi-Liberya
19:00
08 Eylül
Gine Bissau-Cibuti
19:00
08 Eylül
Gine-Cezayir
19:00
08 Eylül
Uganda-Somali
19:00
08 Eylül
Libya-Swaziland
22:00
08 Eylül
Gana-Mali
22:00
08 Eylül
Malezya-Filistin
16:00
08 Eylül
Endonezya-Lübnan
16:30
08 Eylül
Kuveyt-Suriye
19:00
08 Eylül
Birleşik Arap Emirlikleri-Bahreyn
19:30
08 Eylül
Çek Cumhuriyeti-Suudi Arabistan
20:15
09 Eylül
Yeni Zelanda-Avustralya
10:00
09 Eylül
El Salvador-Suriname
03:30
09 Eylül
Panama-Guatemala
04:30

Porzingis: "Playofflardaki hayal kırıklığımı tahmin bile edemezsiniz"

Atlanta Hawks pivotu Kristaps Porzingis, geçtiğimiz sezon Boston Celtics formasıyla yaşadığı playoff hayal kırıklığını ve fiziksel zorluklarını anlattı.

calendar 08 Eylül 2025 13:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Porzingis: 'Playofflardaki hayal kırıklığımı tahmin bile edemezsiniz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Atlanta Hawks pivotu Kristaps Porzingis, geçtiğimiz sezon Boston Celtics formasıyla yaşadığı playoff hayal kırıklığını ve fiziksel zorluklarını anlattı.

"Playofflarda olup, normalde sahip olduğunuz enerjinin tamamen kaybolduğunu hissetmek inanılmaz derecede sinir bozucu bir şey. Kendinizi zorlamaya çalışıyorsunuz ama vücudunuz buna izin vermiyor. Çok zorlayıcı bir süreçti."

30 yaşındaki oyuncu, Haziran 2024'te retinakulum onarımı ameliyatı geçirdi ve sezona sakatlık nedeniyle başlayamadı. Kasım ayında sahalara döndü ancak playofflara kadar ritmini tam anlamıyla bulamadı.


Porzingis, playofflarda 11 maçta 7.7 sayı ve 4.6 ribaund ortalamalarıyla, %31.6 saha içi isabet oranında kaldı. Normal sezondaki 19.5 sayı ve 6.8 ribaund ortalamalarının oldukça uzağında kaldı.

Yaz döneminde EuroBasket 2025'te Letonya formasıyla 20.2 sayı ve 8.7 ribaund ortalamalarıyla oynadı. 16 turunda Litvanya'ya karşı 34 sayı ve 19 ribaund ile etkileyici bir performans sergiledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.