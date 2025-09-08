Atlanta Hawks pivotu Kristaps Porzingis, geçtiğimiz sezon Boston Celtics formasıyla yaşadığı playoff hayal kırıklığını ve fiziksel zorluklarını anlattı.30 yaşındaki oyuncu, Haziran 2024'te retinakulum onarımı ameliyatı geçirdi ve sezona sakatlık nedeniyle başlayamadı. Kasım ayında sahalara döndü ancak playofflara kadar ritmini tam anlamıyla bulamadı.Porzingis, playofflarda 11 maçta 7.7 sayı ve 4.6 ribaund ortalamalarıyla, %31.6 saha içi isabet oranında kaldı. Normal sezondaki 19.5 sayı ve 6.8 ribaund ortalamalarının oldukça uzağında kaldı.Yaz döneminde EuroBasket 2025'te Letonya formasıyla 20.2 sayı ve 8.7 ribaund ortalamalarıyla oynadı. 16 turunda Litvanya'ya karşı 34 sayı ve 19 ribaund ile etkileyici bir performans sergiledi.