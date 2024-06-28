Boston Celtics pivotu Kristaps Porzingis'in altı aya kadar sahalardan uzak kalacağı ve 2024-25 sezonunun başlangıcını kaçıracağı bildirildi.



Porzingis, yırtık retinakulum ve çıkık posterior tibialis tendonunu onarmak için geçirdiği ameliyattan sonra uzun bir süre parkelerden uzak kalacak.



ESPN'den Tim Bontemps, Porzingis'in önümüzdeki NBA sezonunun başlangıcına kadar "5 ila 6 ay" boyunca takımdan uzak kalmasının beklendiğini söyledi.



Sakatlık, Porzingis'in Miami Heat'e karşı oynadığı playoff ilk turu serisinin 4. maçı sırasında gerçekleşmiş, Celtics pivotu baldırındaki gerginlik nedeniyle serinin geri kalanını kaçırmak zorunda kalmıştı.



Daha sonra Celtics'in Cleveland Cavaliers ve Indiana Pacers'a karşı sonraki turlarda karşılaşmalarında yer alamayan Porzingis, NBA Finalleri sırasında eski takımı Dallas Mavericks'e karşı geri dönüş yapmış ve 1. maçta benchten gelerek karşılaşmanın kazanılmasında büyük bir rol oynamıştı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU