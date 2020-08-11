Porto, Ze Luis için Beşiktaş'tan 12 milyon istedi

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Ze Luis için, Porto'nun istediği rakam belli oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
Porto, Ze Luis için Beşiktaş'tan 12 milyon istedi
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11 Ağustos 2020 17:11
Beşiktaş, son dönemde 29 yaşındaki Ze Luis'le anılıyor. Oyuncunun kulübü Porto'nun talep ettiği ücret ise belli oldu.

Porto teknik direktörü Sergio Conceicao'nun takımda düşünmediği isim için çok büyük bir miktar istendi.

Beşiktaş'ın 10 milyonun altında pazarlık yapmak istediği Porto, Ze Luis için kapıyı 12 milyon avrodan açtı.

29 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon takımı Porto ile 31 resmi maça çıktı. Ze Luis bu maçlarda takımına 10 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.



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