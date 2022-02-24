Porto, Lazio'yu Roma'da eledi!

Porto, Lazio'yla deplasmanda 2-2'lik berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Porto, Lazio'yu Roma'da eledi!
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24 Şubat 2022 22:44
UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanş maçında Lazio ile Porto karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 sona erdi.

Lazio, 19. dakikada Ciro Immobile'nin golüyle öne geçti. Porto, 31. dakikada Mehdi Taremi'nin golüyle eşitliği sağladı.

Mateus Uribe, 68. dakikada Porto'yu öne geçiren golü attı. Lazio, 90. dakikada Cataldi ile skoru eşitlese de tur atlayamadı.

İlk maçı 2-1 kazanan Porto, bu sonuçla tur atlayan taraf oldu.

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