Portland Trail Blazers, Oklahoma City Thunder'a karşı dün gece aldığı mağlubiyette hakem hatalarının ardından lige resmi olarak protestoda bulundu.



Batı Konferansı'nın 14'üncü sırasında yer alan Blazers'ın ikinci sırada yer alan Thunder'a karşı oynadığı karşılaşmanın bitimine 15.6 saniye kala 109-108 öndeyken, Blazers'ın bir sayı farkla önde olduğu sırada hakemler Portland koçu Chauncey Billups'ın mola çağrısını dikkate almadı. Hakemler mola vermeden önce steps düdüğü çalınca, Billups ise buna itiraz ettiği için iki teknik faulle oyundan atıldı.



Blazers sonuca karşı lige resmi bir itirazda bulundu.



Bu galibiyetle Thunder, 30-13'lük dereceye ulaşarak Minnesota Timberwolves'la birlikte Batı'nın 1 numaralı sırasına yerleşmeyi başardı. Blazers ise derecesini 12-31'e düşerek, 14. sıradaki yerini korudu.



