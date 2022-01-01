Portland GM'i Cronin: "Yeniden yapılanma konusunda pek iştahımız yok"

Portland Trail Blazers genel menajeri Joe Cronin, Blazers'ın uzun vadeli bir yeniden yapılanma yapma konusunda çok istekli olmadığını söyledi.



Blazers, eski GM Neil Olshey'in ayrılmasının yanı sıra Damian Lillard, CJ McCollum ve Jusuf Nurkic'in gelecek durumlarının belirsiz olmasıyla, bir geçiş döneminde yer alıyor.



Geçici GM olan Cronin, kısa süre önce NBA.com'dan Mark Medina ile yaptığı röportajda, Blazers'ın bu sezon 'rekabetçi olma' durumunu 'uzun vadede kazanmak' ile nasıl tarttığını şu şekilde açıkladı:



"Hassas bir durum. Bence hepimiz tek bir sezonun, daha büyük bir resmin küçük bir parçası olduğunu bilerek hareket ediyoruz. Bu zor bir durum.



Hepimiz o kadar rekabetçiyiz ki, sürekli olarak kazanmak istiyoruz. Bazen bunu yapabilmek için, bir adım geri atmanız ve sabırlı olmanız gerekiyor. Bu nedenle, genel olarak bu durumu büyük resimdeki hedefleri gerçekleştirme yolundayken dengelemeye çalışıyoruz."



"SIFIRLAMAK İÇİN FAZLA REKABETÇİYİZ"



Cronin, şu anda bir revizyon veya sıfırlama zamanının gelip gelmediğiyle ilgili ise şunu söyledi:



"Farklı senaryolara bakıyoruz. Sıfırlama büyük bir kelime. Bunu yapmak için fazla rekabetçiyiz. Yani sıfırlamadan ne anladığınıza bağlı."



Medina, "sıfırlamanın" uzun vadeli bir yeniden yapılanma anlamına gelip gelmediğini sorduğunda ise, Cronin şu yanıtı verdi:



"Hayır, elimizdekileri tamamen yıkma konusunda iştahlı olduğumuzu düşünmüyorum. Çok fazla iyi oyuncumuz ve pek geri adım atmadan daha iyi olmak adına çok fazla seçeneğimiz var."



Blazers sezonda 21-31'lik derecesi ile Batı Konferansı'nda 10. sırada yer alıyor.



