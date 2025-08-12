Milwaukee Bucks forveti Bobby Portis, takım arkadaşı Giannis Antetokounmpo'nun ekipten ayrılacağına yönelik iddialara kesin bir dille karşı çıktı.Yıldız oyuncunun geleceği, yaz boyunca çeşitli spekülasyonlara konu olurken, Giannis'in "tamamen odaklı" olduğuna dair açıklamaları bile taraftarların endişesini tam olarak gideremedi. Bu süreçte Bobby Portis, ESPN Milwaukee'ye katılarak takım arkadaşına sahip çıktı.Portis,dedi ve ardından,ifadeleriyle dedikoduları net şekilde reddetti.Giannis ve Portis, 2021 yılında Bucks'ı şampiyonluğa taşıyan kadronun kilit isimlerindendi. Taraftarlar, bu ikilinin yeniden o günlere dönmesini istese de kadro değişiklikleri ve Damian Lillard'ın son ayrılığı, bu hedefin gerçekleşip gerçekleşemeyeceği konusunda soru işaretleri yarattı.Portis, mevcut kadronun potansiyeli hakkındaki soruya ise,yanıtını verdi. Tecrübeli oyuncu, 2021'den sonraki yıllarda kendisi, Khris Middleton ve Giannis'in yaşadığı sakatlıkların şampiyonluk şanslarını bitirdiğini de hatırlattı.