12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
19:00
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
20:00
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
20:00
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
20:00
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
20:00
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
20:30
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
21:15
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
21:15
12 Ağustos
Benfica-Nice
22:00
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
22:00
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
1-055'
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
18:30

Portis, Giannis takası dedikodularına tepkili: "Onun kanı yeşil akar!"

Milwaukee Bucks forveti Bobby Portis, takım arkadaşı Giannis Antetokounmpo'nun ekipten ayrılacağına yönelik iddialara kesin bir dille karşı çıktı.

calendar 12 Ağustos 2025 14:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Portis, Giannis takası dedikodularına tepkili: 'Onun kanı yeşil akar!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Milwaukee Bucks forveti Bobby Portis, takım arkadaşı Giannis Antetokounmpo'nun ekipten ayrılacağına yönelik iddialara kesin bir dille karşı çıktı.

Yıldız oyuncunun geleceği, yaz boyunca çeşitli spekülasyonlara konu olurken, Giannis'in "tamamen odaklı" olduğuna dair açıklamaları bile taraftarların endişesini tam olarak gideremedi. Bu süreçte Bobby Portis, ESPN Milwaukee'ye katılarak takım arkadaşına sahip çıktı.

Portis, "Evet, Giannis ile her zaman konuşurum. O benim takım arkadaşım" dedi ve ardından, "Giannis'in kanı yeşil akar. Söyleyebileceğim tek şey bu" ifadeleriyle dedikoduları net şekilde reddetti.


Giannis ve Portis, 2021 yılında Bucks'ı şampiyonluğa taşıyan kadronun kilit isimlerindendi. Taraftarlar, bu ikilinin yeniden o günlere dönmesini istese de kadro değişiklikleri ve Damian Lillard'ın son ayrılığı, bu hedefin gerçekleşip gerçekleşemeyeceği konusunda soru işaretleri yarattı.

Portis, mevcut kadronun potansiyeli hakkındaki soruya ise, "Takımımızda ne sorun var ki? Bu yıl neden yapamayalım? Tek sorunumuz, oyuncuların sakat olması" yanıtını verdi. Tecrübeli oyuncu, 2021'den sonraki yıllarda kendisi, Khris Middleton ve Giannis'in yaşadığı sakatlıkların şampiyonluk şanslarını bitirdiğini de hatırlattı.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
