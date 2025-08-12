Brooklyn Nets forveti Michael Porter Jr., kardeşi Jontay Porter'ın NBA'den ömür boyu men edilmesine yol açan kumar skandalı ve ailesinin yaşadığı diğer hukuki sorunlar hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
30 Haziran'da Denver Nuggets'tan Brooklyn Nets'e, Cam Johnson karşılığında ve 2032 korumasız birinci tur draft hakkı ile takas edilen Porter, YouTube kanalında yayınladığı videoda inancı, kişisel mücadeleleri ve kardeşinin yaşadıkları üzerine konuştu.
"Her insanın farklı zorlukları var. Kimi alkolle, kimi uyuşturucuyla mücadele ediyor. Benim kardeşim örneğin kumar bağımlılığıyla mücadele etti" diyen Porter, Mart 2024'te de kardeşini savunarak, onun basketbolu tehlikeye atacak bir şey yapmayacağına inandığını söylemişti.
Porter, kendi zaaflarının farklı olduğunu ama yine de inançtan uzaklaştığında yanlış yollara sapabileceğini belirterek, "Tanrı'dan uzak olduğumda, dua etmediğimde, onu öncelik yapmadığımda şeytan bana daha kolay ulaşıyor" dedi. Ayrıca kadınları nesneleştirme veya rastgele ilişkileri "iyi" bulmadığını da ekledi.
"EVLİLİĞE HAZIR DEĞİLİM"
Ailesi hakkında konuşan Porter, "İki küçük erkek kardeşim ve evli olan iki ablam var. Evli olmayan tek kişi benim" dedi. Henüz evliliğe hazır olmadığını dile getirerek, "Tanrı size hazır olduğunuz şeyi verir. Dürüst olmak gerekirse şu an iyi bir kadını hak edecek noktada değilim; çünkü hâlâ inişli çıkışlıyım" ifadelerini kullandı.
Kardeşi Jontay için, "O kadınlar konusunda hiç sorun yaşamadı ama kumarla mücadele etti. Ben kumarla hiç mücadele etmedim, belki de Tanrı bu yüzden bana para verdi; başa çıkabileceğimi bildiği için. Ama Jontay'e çok para vermedi, belki de bu cazibeye dayanamayacağını bildiği için" dedi.
Porter, 2023'te Denver Nuggets ile NBA şampiyonluğu yaşamış bir oyuncu. Ancak ailesi, son yıllarda büyük hukuki sorunlar yaşadı: Nisan 2024'te kardeşi Coban, ölümle sonuçlanan alkollü araç kullanma kazasından altı yıl hapis cezası aldı; diğer kardeşi Jevon ise alkollü araç kullanma şüphesiyle tutuklandı.
Tüm bu zorluklara rağmen Porter, Nets'te yeni bir sayfa açmaya odaklandığını vurgulayarak, "Evlilik konusunda da aynı şey geçerli; henüz o sorumluluğu alacak durumda değilim. Sadece içimi dökmek istedim" dedi.
