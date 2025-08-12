"EVLİLİĞE HAZIR DEĞİLİM"

Brooklyn Nets forveti Michael Porter Jr., kardeşi Jontay Porter'ın NBA'den ömür boyu men edilmesine yol açan kumar skandalı ve ailesinin yaşadığı diğer hukuki sorunlar hakkında samimi açıklamalarda bulundu.30 Haziran'da Denver Nuggets'tan Brooklyn Nets'e, Cam Johnson karşılığında ve 2032 korumasız birinci tur draft hakkı ile takas edilen Porter, YouTube kanalında yayınladığı videoda inancı, kişisel mücadeleleri ve kardeşinin yaşadıkları üzerine konuştu.diyen Porter, Mart 2024'te de kardeşini savunarak, onun basketbolu tehlikeye atacak bir şey yapmayacağına inandığını söylemişti.Porter, kendi zaaflarının farklı olduğunu ama yine de inançtan uzaklaştığında yanlış yollara sapabileceğini belirterek,dedi. Ayrıca kadınları nesneleştirme veya rastgele ilişkileri "iyi" bulmadığını da ekledi.Ailesi hakkında konuşan Porter,dedi. Henüz evliliğe hazır olmadığını dile getirerek,ifadelerini kullandı.Kardeşi Jontay için,dedi.Porter, 2023'te Denver Nuggets ile NBA şampiyonluğu yaşamış bir oyuncu. Ancak ailesi, son yıllarda büyük hukuki sorunlar yaşadı: Nisan 2024'te kardeşiölümle sonuçlanan alkollü araç kullanma kazasından altı yıl hapis cezası aldı; diğer kardeşiise alkollü araç kullanma şüphesiyle tutuklandı.Tüm bu zorluklara rağmen Porter, Nets'te yeni bir sayfa açmaya odaklandığını vurgulayarak,dedi.