Portekiz'de Can Öncü 9'uncu, Bahattin Sofuoğlu 11'inci

Dünya Supersport Şampiyonası'nın Portekiz'deki 9. etabının ilk yarışında milli motosikletçilerden Can Öncü 9'uncu, Bahattin Sofuoğlu 11'inci sırayı aldı.



Portimao kentindeki 4,5 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde gerçekleştirilen müsabakada MV Agusta Reparto Corse takımından Bahattin Sofuoğlu ve Kawasaki Puccetti ekibinden Can Öncü mücadele etti.



Can Öncü'nün damalı bayrağı 9. sırada geçtiği yarışta Bahattin Sofuoğlu ise 11'incilik elde etti.



İtalyan pilotlar, yarışı ilk üç sırada bitirdi. Dynavolt Triumph takımından Stefano Manzi birinci, Evan Bros Yamaha'dan Lorenzo Baldassarri ikinci, Althea ekibinden Federico Caricasulo da üçüncü oldu.



Milli motosikletçiler, yarın TSİ 14.30'da ikinci yarış için piste çıkacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ