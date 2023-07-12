Washington Wizards'ın yeni oyuncusu Jordan Poole, bu yaz Golden State Warriors tarafından takas edilmeye kendini hazır etmiş olduğunu söyledi.



Wizards'la ilk basın toplantısında konuşan Poole, kendini bu yaz takaslanma ihtimaline önceden hazır etmiş olduğunu açıkladı:



"Menajerimle draft gününde konuşmuştum, bildiğiniz üzere draft gününde hareket yoğun olur. Bir nevi bir şeyler olup olmayacağına hazırlanıyordum. Sonrasında o draft gecesinde telefon gelmişti ve günün ilerleyen saatlerinde takas gerçekleşmişti. Ardından da haberlere çıkmıştı."



2022-23 sezonunda 20.4 sayı ve 4.5 asist ortalamaları yakalamış olan Poole'un eski takımında Klay Thompson gibi veteran oyuncularla sorunları olduğu öne sürülmüştü. Ayrıca bir önceki yaz diğer takım arkadaşı Draymond Green tarafından yumruklandığı hararetli tartışma da uzun süre gündeme oturmuştu.



