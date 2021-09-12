Miralem Pjanic

Miralem Pjanic'in ilk maç performansı 🦅



✨68 dakika

✨1 asist

✨4 şut pası

✨3 top kapma

✨3 pas arası

✨%82 pas isabeti

✨1 yaptığı faul

✨3 kendisine yapılan faul

✨1/4 isabetli orta

✨1/3 hava topu kazanma

✨7/12 kazandığı ikili mücadele pic.twitter.com/GPTm01QS0O



— Sporx (@sporx) September 11, 2021

Beşiktaş'ın yeni yıldızlarından, asist yaptığı ve Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendikleri maçın ardından konuştu.Performansını değerlendiren Pjanic, "" dedi.Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund ile oynayacakları maç sorulan Bosnalı oyuncu, "" ifadelerini kullandı.Taraftarlar için görüşleri sorulan yıldız isim, "" diye konuştu.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Pjanic "" ifadelerini kullandı.