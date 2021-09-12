Pjanic: "Beşiktaş'ta iz bırakmaya geldim"

Beşiktaş'ta Miralem Pjanic, Yeni Malatyaspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Pjanic: 'Beşiktaş'ta iz bırakmaya geldim'
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11 Eylül 2021 22:10
Beşiktaş'ın yeni yıldızlarından Miralem Pjanic, asist yaptığı ve Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendikleri maçın ardından konuştu.

Performansını değerlendiren Pjanic, "Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Kendimi destekler sayesinde iyi hissediyorum. İstanbul'da, Türkiye'de, bu harika kulüpte, bu taraftarlarla olmak harika bir his. İlk maçımdı, bu sene çok başarılı olacağız, sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund ile oynayacakları maç sorulan Bosnalı oyuncu, "Kolay bir maç olmadı, kolay hale getiren biz olduk. İyi başladık, tempoyu biz ayarladık. Çok basıp kendimizi yormadık, Şampiyonlar Ligi başka seviye. Beşiktaş'ın bu turnuvada iyi şeyler yapması için her şeye sahip. O maç aynı olmayacaktır ama bizim takımımız bu grupta iyi şeyler yapmaya çok müsait. Yolumuz uzun, böyle götürebiliriz" ifadelerini kullandı.

Taraftarlar için görüşleri sorulan yıldız isim, "Sahaya çıktığım bir yerden sonra taraftarları izlemeye başladım. Bana çok büyük sevgi gösteriyorlar, karşılığını vermek istiyorum" diye konuştu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Pjanic "Tanıştığımıza memnun oldum, benim adım. İz bırakmaya geldim" ifadelerini kullandı.




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