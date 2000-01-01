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Pistons, Deividas Sirvydis ile anlaştı

Detroit Pistons'ın, Litvanyalı oyuncu Deividas Sirvydis ile üç yıllık bir kontrat üzerinde anlaştığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Detroit Pistons'ın, Litvanyalı oyuncu Deividas Sirvydis ile üç yıllık bir kontrat üzerinde anlaştığı bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Sirvydis, Pistons'a üç yıllık bir anlaşma ile katılıyor. Litvanyalı guard/forvetin en ön plana çıkan özelliği ise, üçlük atışları.

Pistons, 2.03'lük forveti 2019 Draft gecesinde takaslamış ve Dallas Mavericks'e üç adet ikinci tur seçimi göndermişti.

Sirvydis, geçtiğimiz sezon Litvanya'da forma giymiş ve maç başına 15.5 dakikada 6.6 sayı ve 2.8 ribaund ortalamaları yakalamıştı. Ayrıca üçlük çizgisinin gerisinden de %38.2'lik bir isabet oranı tutturmuştu.

Detroit Free Press'e göre, Sirvydis'in Pistons'ın antrenman kampına katıldıktan sonra zamanının çoğunu G League'de geçirmesi bekleniyor.


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