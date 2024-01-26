Detroit Pistons'ın Bojan Bogdanovic ve Alec Burks'ü takas etmeyi düşünmediği iddia edildi.



Pistons ekibi bazı veteranlarını 8 Şubat'tan önce takas etme olasılığını değerlendiriyor olsa da, bunlardan bazıları için aktif olarak teklif aramadığı öne sürüldü.



The Athletic'ten James Edwards, Pistons'ın bir yıl öncesine kıyasla Bojan Bogdanovic ve Alec Burks'ü takas etmeye daha açık olabileceğini, ancak bu oyuncular için aktif olarak yeni takımlar aramaya çalışmadıklarını söyledi.



Pistons'ın Bogdanovic için avantajlı bir anlaşma aradığı, ilk turda iyi bir draft hakkı ve gelecek vaat eden bir genç oyuncu istediği belirtildi. Burks için istenen fiyatın ise iki adet yüksek kaliteli ikinci tur draft hakkı olduğu bildirildi.



Bogdanovic'in sözleşmesinin gelecek sezonda 19 milyon dolarının yalnızca 2 milyon doları garantili olacak. Burks ise serbest oyuncu olmaya hazırlansa da, Pistons'ın kendisiyle yeniden sözleşme imzalama konusunda iyimser olduğu düşünülüyor.



