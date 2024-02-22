NBA'in efsane isimlerinden Scottie Pippen, All-Star maçıyla ilgili görüşünü paylaşarak, "yarardan çok zarar getirdiğini" söyledi.



2024 NBA All-Star Maçı, rekabetçiliğin düşük oluşu ve oyuncuların kendini vermemesi nedeniyle geniş çapta eleştirilmişti.



Pippen ise bu yılki maçı kötüleyenler arasına katılarak, gerçek düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:



"Hiç izlemedim ve iyi ki de izlememişim diyorum. Sanırım son birkaç yıldır All-Star maçıyla ilgili aynı şeyi görüyoruz. Rekabet etmek isteyip istememelerinin oyunculara bağlı olduğunu düşünüyorum. Bir oyuncunun, kimsenin orada olmak istemediğini söylediğini duymuştum.



Belki bu maçı düzenlemenin bir yeri ve zamanı vardır. Belki oyuncular çok fazla para kazanıyorlardır ve artık sezon ortasında sahaya çıkıp taraftarları heyecanlandıracak enerjiyi bulabileceklerini düşünmüyorlardır. Ligin buna bir göz atması gerekiyor çünkü şu anda oyuna yarardan çok zarar veriyor."



Kariyerinde yedi kez All-Star seçilen Pippen, bu maçlarda 12.1 sayı ortalamasıyla oynamıştı.





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