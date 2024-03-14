Pınar Karşıyaka deplasmanda kayıp

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu'nun 5. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda İspanyol ekibi Lenovo Tenerife'ye 88-79 yenilerek turnuvadan elendi.
Santiago Martin Arena'daki karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-21 önde tamamlayan İzmir ekibi, soyunma odasına 42-41 geride gitti.
İkinci yarıda farkı açan Lenovo Tenerife, son çeyreğine 70-62 üstün girdiği mücadeleden 88-79 galip ayrıldı.
Gruptaki 4. yenilgisini alan Pınar Karşıyaka, son maçlar öncesi tur atlama şansını kaybetti.
Santiago Martin Arena'daki karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-21 önde tamamlayan İzmir ekibi, soyunma odasına 42-41 geride gitti.
İkinci yarıda farkı açan Lenovo Tenerife, son çeyreğine 70-62 üstün girdiği mücadeleden 88-79 galip ayrıldı.
Gruptaki 4. yenilgisini alan Pınar Karşıyaka, son maçlar öncesi tur atlama şansını kaybetti.
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