Pınar Karşıyaka deplasmanda kayıp

FIBA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Pınar Karşıyaka deplasmanda Tenerife'ye 88-79 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Pınar Karşıyaka deplasmanda kayıp
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14 Mart 2024 01:28
Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu'nun 5. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda İspanyol ekibi Lenovo Tenerife'ye 88-79 yenilerek turnuvadan elendi.

Santiago Martin Arena'daki karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-21 önde tamamlayan İzmir ekibi, soyunma odasına 42-41 geride gitti.

İkinci yarıda farkı açan Lenovo Tenerife, son çeyreğine 70-62 üstün girdiği mücadeleden 88-79 galip ayrıldı.

Gruptaki 4. yenilgisini alan Pınar Karşıyaka, son maçlar öncesi tur atlama şansını kaybetti.

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