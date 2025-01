Pilot Alp Aksoy, 2025 sezonunda Prema Racing ile yarışacak

Türkiye'nin genç milli sporcularından Alp Aksoy, 2025 sezonunda motorsporlarının en prestijli ekiplerinden Prema Racing ile anlaşma sağladı. Aksoy, bu sezon FIA Karting Avrupa Şampiyonası, FIA Karting Dünya Şampiyonası ve Champions of the Future serilerinde yarışacak.



Dünyanın en eski karting yarışlarından Industrie Kupası'nda podyuma çıkan ilk ve tek Türk pilot olma ünvanına sahip Alp Aksoy, 2025'te pistlerde yeni hedefler peşinde koşacak.



Prema Racing, FIA Formula 2, FIA Formula 3, FRECA ve Formula 4 şampiyonalarında yarışan bir dünya devi olarak biliniyor. Formula 1'e giden yolda bir yetenek fabrikası olarak kabul edilen takım, geçmişte Charles Leclerc, Mick Schumacher ve Pierre Gasly gibi isimleri zirveye taşıdı.



Bununla birlikte, Prema Racing, farklı serilerde kazandığı şampiyonluklarla hem pistlerde hem de genç yeteneklerin yetiştirilmesinde lider konumunu koruyor. Formula 2 Takımlar Şampiyonluğu – 2020 ve 2021 yıllarında üst üste elde edilen zaferlerle, Formula 2'de zirveye adını yazdırdı. Formula 3 Takımlar Şampiyonluğu – 2019'dan itibaren beş kez (2019, 2020, 2022, 2023 ve 2024) şampiyon olarak, bu seride en başarılı ekiplerden biri oldu. FRECA Takımlar Şampiyonluğu – 2019, 2020, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında FRECA (Formula Regional European Championship by Alpine) serisinde liderliği kimseye bırakmadı. Formula 4 İtalya Takımlar Şampiyonluğu – 2020, 2022, 2023 ve 2024'te kazandığı unvanlarla genç yetenekleri zirveye taşıdı.



5 YAŞINDAN BU YANA PİSTLERDE



Milli sporcu Alp Aksoy, profesyonel yarış kariyerine 5 yaşında adım attı. Avrupa ve dünya karting şampiyonalarında aynı anda mücadele eden ilk ve tek Türk pilot olan Aksoy, yarışlarında kısa sürede podyumlara çıkmayı başardı. Aksoy, Türkiye Karting Şampiyonası, Türkiye Berat Türker Kış Kupası, CEE Avrupa Şampiyonası, WSK Super Master Series, FIA Karting Dünya Şampiyonası gibi birçok seride başarılar elde etti.



ALP AKSOY HAKKINDA



2019 yılında 9 yaşındayken milli sporcu ünvanını alan Alp Aksoy, Türkiye'yi yurtdışında temsil eden en genç sporcu oldu. 5 yaşında karting sporu ile tanışan pilot, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Bambino kategorisinde yarışmaya başlayıp birçok podyum ve birincilik kazandı. 6 yaşında, Türkiye Karting Şampiyonası Mini 60 kategorisinde yarışmaya başladı. 7 yaşında Türkiye Berat Türker Kış Kupası'ndaki tüm yarışları kazanarak en genç kış kupası kazanan Türk sporcu oldu. CEE Avrupa Şampiyonası'nda 5 yarışa katıldı ve Avusturya ayağında 3 yarışı üst üste kazanarak en genç yarış kazanan pilot unvanını elde etti. 2023 yılında 108 pilotun mücadele ettiği WSK Super Master Series Lonato yarışını kazandı ve 2023 Industrie Kupası'nda 2. oldu. Alp Aksoy, 2024 yılı itibarıyla geleceğin şampiyonlarını yetiştiren Champions of the Future serisinde Fusion Motorsport takımının pilotu olarak pistlere çıkıyor. Aksoy bu yıl Türkiye'yi FIA Dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda temsil edecek.