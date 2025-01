Piatek: 'Ligde Galatasaray'ı yenmek için her şeyi yapacağız'

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu maçında Galatasaray ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi.



Rams Park'ta oynanan maçta Galatasaray ile RAMS Başakşehir 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrıldı.



Maçın ardından RAMS Başakşehir'in ikinci golünü kaydeden Krzysztof Piatek açıklamalarda bulundu.



"KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"



Hafta sonu Galatasaray ile bir kez daha oynayacaklarını belirten Piatek, "Zor bir maçtı. Burada oynamak zor oldu. Planlarımızı uygulamaya çalıştık. İlk yarı iyi oynadık. Golü de bulduk. Sonrasında bir gol yedik ve tekrar öne geçtik. Genel olarak iyi oynadık. Galatasaray ile içeride oynayacağız. Kazanmak için her şeyi yapacağız." dedi.



Bu sezon Başakşehir ile 29 maça çıkan Polonyalı golcü, 21 gol 3 asistlik performans sergiledi.