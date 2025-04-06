Beşiktaş'a ikinci Svensson yolda!

Arthur Masuaku'nun ayrılığına hazırlanan Beşiktaş'ta yeni bir sol bek ismi gündeme geldi. Siyah-Beyazlılar, bonservisi Nordsjaelland'da olan Borussia Dortmund'un kiralik futbolcusu Daniel Svensson'u takibe aldı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'a ikinci Svensson yolda!
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06 Nisan 2025 13:33
Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun ayrılığı sonrası sol bek transferi için çalışmalara başladı. 

Siyah-Beyazlılar, sol bek transferinde rotayı kuzeye çevirdi. Bonservisi Nordsjaelland'da olan Borussia Dortmund'un kiralik futbolcusu Daniel Svensson'u takibe aldı.

Alman ekip, 23 yaşındaki sol bekin satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Kartal, bu nedenle elini çabuk tutup İsveçli beki kadrosuna katmayı planlıyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Danimarka'da 19 maça çıkan Svensson, Almanya'da da 9 maçta süre buldu. 2 asistlik performans sergileyen 23 yaşındaki oyuncunun Dortmund ile kiralık sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor.
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