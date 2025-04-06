7 Nisan: Yarın okullar tatil mi? Pazartesi okullar tatil mi?

Okullarda 2. Dönem 2. Ara tatil tarihi ve günleri 2025, Milli Eğitim Bakanlığı 2024 2025 çalışma takvimi ile belli oldu. Ramazan Bayramı ve ara tatil bu sene birleşirken, tatilin son günlerine girilmesiyle beraber, öğrenciler de ara tatil ne zaman bitecek? sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu sene okullarda ara tatil 28 Mart Cuma günü, Ramazan Bayramı ise 30 Mart Pazar günü başladı. MEB 2024 2025 takvimine göre ara tatil sonrası öğrenciler 7 Nisan Pazartesi ders başı yapacaklar. Peki, ara tatil ne zaman bitecek? Pazartesi günü okullar açılacak mı? İşte, ayrıntılar.

İkinci dönemin ara tatili 28 Mart Cuma günü başladı. Ara tatil 7 Nisan Pazartesi son bulacak.



MEB 2024 2025 takvimine göre ara tatil hafta sonlarıyla beraber 9 gün olacak. Ara tatilin ardından öğrenciler, 7 Nisan'da tekrar ders başı yapacak.

Öğretmenlerin okulların ikinci ara tatilindeki mesleki çalışma döneminde planlanan uzaktan eğitim semineri, Ramazan Bayramı sonrası 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasının ardından iptal edildi. Söz konusu eğitim faaliyet içeriği ile benzeri nitelikteki eğitim faaliyetleri uygun zamanda yönetici ve öğretmenlerin istifadesine sunulacak.



9 Eylül 2024'te başlayan 2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran'da tamamlanacak.