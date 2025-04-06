Haber Tarihi: 06 Nisan 2025 12:58 - Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2025 12:58

7 Nisan: Yarın okullar tatil mi? Pazartesi okullar tatil mi?

Okullar 7 Nisan pazartesi açılacak mı, tatil uzadı mı, ne zaman başlıyor sorusu ara tatil devam ederken, Türkiye genelinde milyonlarca veli ve öğrencinin de gündemine geldi. Milli Eğitim Bakanlığı 2024 2025 çalışma takvimi ile okullarda ara tatil tarihi ve günleri belirlendi. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler, bu eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 11-15 Kasım 2024'te yaptı. Ara tatilin ardından yarıyıl tatili de 20 Ocak Pazartesi günü başladı ve 31 Ocak Cuma günü sona erdi. Nisan ara tatili ile bayram tatili ile denk gelerek 28 Mart Cuma günü başladı. Haziran ayında karnelerini alacak olan öğrenciler senenin son tatilini tamamlarken, bir yandan da ara tatil ne zaman bitecek? ara tatil uzadı mı? konuları gündeme geldi. Peki, okullarda ara tatil ne zaman bitecek 2025? Nisan tatili kaç gün, 7 Nisan Pazartesi okul var mı? İşte, o konu hakkında bilgiler.

7 Nisan: Yarın okullar tatil mi? Pazartesi okullar tatil mi?
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Okullarda 2. Dönem 2. Ara tatil tarihi ve günleri 2025, Milli Eğitim Bakanlığı 2024 2025 çalışma takvimi ile belli oldu. Ramazan Bayramı ve ara tatil bu sene birleşirken, tatilin son günlerine girilmesiyle beraber, öğrenciler de ara tatil ne zaman bitecek? sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu sene okullarda ara tatil 28 Mart Cuma günü, Ramazan Bayramı ise 30 Mart Pazar günü başladı. MEB 2024 2025 takvimine göre ara tatil sonrası öğrenciler 7 Nisan Pazartesi ders başı yapacaklar. Peki, ara tatil ne zaman bitecek? Pazartesi günü okullar açılacak mı? İşte, ayrıntılar.

2. ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

İkinci dönemin ara tatili 28 Mart Cuma günü başladı. Ara tatil 7 Nisan Pazartesi son bulacak.

ARA TATİL KAÇ GÜN, UZATILDI MI?

MEB 2024 2025 takvimine göre ara tatil hafta sonlarıyla beraber 9 gün olacak. Ara tatilin ardından öğrenciler, 7 Nisan'da tekrar ders başı yapacak.

Öğretmenlerin okulların ikinci ara tatilindeki mesleki çalışma döneminde planlanan uzaktan eğitim semineri, Ramazan Bayramı sonrası 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasının ardından iptal edildi. Söz konusu eğitim faaliyet içeriği ile benzeri nitelikteki eğitim faaliyetleri uygun zamanda yönetici ve öğretmenlerin istifadesine sunulacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

9 Eylül 2024'te başlayan 2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran'da tamamlanacak.
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